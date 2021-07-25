Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Olimpiyat şampiyonu Çin'i parkeden silen Filenin Sultanları'nı tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Olimpiyat şampiyonu Çin'i parkeden silen Filenin Sultanları'nı tebrik etti

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Kadın Voleybol Takımımız, son Olimpiyat şampiyonu Çin'i 25-21, 25-14 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti ve Tokyo 2020'deki ilk galibiyetini aldı. Sultanlar'ın galibiyeti büyük yankı uyandırırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da takımımızı tebrik etti. Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun aracılığıyla kaptan Ede Erdem'le görüşen Erdoğan, Milli Takım'a desteğini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunlar için Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan ve milli sporcuların müsabakalarını takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla ay-yıldızlı takımın kaptanı Eda Erdem Dündar ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Olimpiyat şampiyonu Çin'i parkeden silen Filenin Sultanları'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon konuşmasında kaptan Eda'ya, "Çok duygulandırdınız. Maçı da ilk setten itibaren izledim. Bütün kızlarımıza sevgilerimi iletiyorum. Salı günü inşallah İtalya maçını da izleyeceğim." dedi.

A Milli Takım, Tokyo 2020'de B Grubu'ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setlerle 3-0 yenerek oyunlara iyi bir başlangıç yaptı. Ay-yıldızlıların 27 Temmuz Salı günü İtalya ile yapağı maç, TSİ 10.25'te başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Olimpiyat şampiyonu Çin'i parkeden silen Filenin Sultanları'nı tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Olimpiyat şampiyonu Çin'i parkeden silen Filenin Sultanları'nı tebrik etti - Haberler Spor
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