Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de çifte kupalı Beşiktaş'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beşiktaş yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti. Süper Lig'i ve Türkiye Kupası'nı alan Beşiktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tebrik edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-21 Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çifte kupalı şampiyonu tebrik etti. Erdoğan, yönetimle ve futbolcularla tek tek ilgilendi.

YALÇIN'LA ÖZEL SOHBET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı da ayrıca tebrik etti, özel bir sohbet gerçekleştirdi. Beşiktaş hocası Yalçın ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında keyifli bir diyalog yaşandı.