Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de çifte kupalı Beşiktaş'ı kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de çifte kupalı Beşiktaş'ı kabul etti

Haberler.com - Haberler | Spor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beşiktaş yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti. Süper Lig'i ve Türkiye Kupası'nı alan Beşiktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tebrik edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-21 Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çifte kupalı şampiyonu tebrik etti. Erdoğan, yönetimle ve futbolcularla tek tek ilgilendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de çifte kupalı Beşiktaş'ı kabul etti

YALÇIN'LA ÖZEL SOHBET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı da ayrıca tebrik etti, özel bir sohbet gerçekleştirdi. Beşiktaş hocası Yalçın ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında keyifli bir diyalog yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de çifte kupalı Beşiktaş'ı kabul etti
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti
Sergen Yalçın'ın takımdaki geleceği belli oldu! Başkan taraftara seslenip, 'rahat olun' dedi
Sergen Yalçın'ın takımdaki geleceği belli oldu! Başkan taraftara seslenip, 'rahat olun' dedi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Lale Karabıyık Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ben Affleck Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de çifte kupalı Beşiktaş'ı kabul etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 16:04:29. #1.14#

title