Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni mezun istihdam edene 100 bin lira destek verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Yeni KOSGEP desteğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi, üniversite mezunu gencimizi en az 12 ay boyunca istihdam eden işletmelerimize, 100 bin lira destek veriyoruz. Kadın istihdamında bu rakam 110 bin lirayı buluyor. Mikro işletmelerde 2 ve küçük işletmelerde 5 personele kadar uygulanacak bu destek rakamı faizsiz olarak 2 yıl sonra 24 ayda geri ödenecek. Amacımız bu programla 75 bin yeni istihdam." dedi.

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