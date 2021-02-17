Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısa çalışma ödeneğini mart sonuna kadar uzattık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısa çalışma ödeneğini mart sonuna kadar uzattık

17.02.2021 20:14 | Son Güncelleme: 17.02.2021 20:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısa çalışma ödeneğini mart sonuna kadar uzattık

Kabine Toplantısı sonrası millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneği ile ilgili beklenen müjdeyi verdi. Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son kez olarak mart ayının sonuna uzattık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı, 3 saatin ardından sona erdi. Gündeme yönelik önemli konu başlıklarının ele alındığı toplantı sonrası millete seslenen Erdoğan, alınan yeni kararları açıkladı.

"SON KEZ MART AYININ SONUNA KADAR UZATTIK"

Kısa çalışma ödeneği hakkında beklenen müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere esnaflarımızın ve şirketlerimizi bulunduğunu da biliyoruz. 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında milletimize aktardığımız kaynak 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son kez olarak mart ayının sonuna uzattık." ifadelerinde bulundu.

ÇİFTÇİLERE DE MÜJDE VERDİ

Gübre destekleriyle ilgili çiftçilere de müjde veren Erdoğan, şunları kaydetti: "Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini yüzde 100 artışla 2 katına çıkartıyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz."

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