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Erdoğan'ın vereceği müjdeye dakikalar kala İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir paylaşım daha geldi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye dakikalar kala, "Memleketimiz için, gelecek nesiller için duyguda biriz. Sevinçte biriz. Hüzünde biriz. Bugün bir müjdemiz var. Heyecanda biriz" paylaşımında bulundu.

21.08.2020 12:54 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 15.00'te açıklayacağı müjdeye dakikalar kala, bir heyecanlandıran paylaşım da Erdoğan'ın en yakınındaki isimden geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albyarak'ın yaptığı paylaşımın ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Müjdeler Olsun" hashtagiyle bir paylaşım yaptı.

Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Memleketimiz için, gelecek nesiller için duyguda biriz. Sevinçte biriz. Hüzünde biriz. Bugün bir müjdemiz var. Heyecanda biriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesine dakikalar kala bir paylaşım da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi

ALBAYRAK'TA NECİP FAZIL KISAKÜREK'İN ŞİİRİNİ PAYLAŞTI

Altun'un paylaşımından önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Necip Fazıl Kısakürek'in "Surda Bir Gedik Açtık" şiirinden şu dizeleri paylaştı:

Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes,

Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesine dakikalar kala bir paylaşım da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi
Erdoğan'ın vereceği müjdeye dakikalar kala İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir paylaşım daha geldi

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