Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliler için talimatı verdi! İşte masadaki zam oranları

Asgari ücret pazarlığı geçtiğimiz hafta sona erdi. 2022 yılı için asgari ücret yüzde 50 zamla 4.253 lira oldu. Asgari ücretin ardından gözler emekli zammına çevrildi. Milyonlarca emekli, asgari ücrete yapılan zam sonrası büyük bir beklentiye girdi.

KABİNE'DE EMEKLİ ZAMMI DEĞERLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün ekonomi gündemiyle toplanıyor. Yılın son toplantısında emekli zammı da masaya yatırılacak. Masada emekliye yapılacak seyyanen zam ya da asgari ücrete yapılacak zammın oranı kadar emekli maaşına da zam yapılması gibi seçenekler var. Bu seçeneklerin bütçeye olan etkisi de Kabine toplantısında değerlendirilecek.

ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşları için büyük bir zam talimatı verdiği konuşuluyor. AK Parti kulislerinde enflasyon + yüzde 25'lik zamlardan bahsediliyor. Bu da yüzde 35-40 arası bir artışa denk geliyor.

EMEKLİLER SEÇİMDE KİLİT NOKTA

AK Partili vekiller, emeklilerin seçimdeki önemine de vurgu yapıyor. Seçmen kitlesinin büyük bölümünü emeklilerin oluşturduğunu söyleyen AK Partililer, emekli maaşlarına da asgari ücret gibi büyük bir artış yapılması gerektiğini söylüyor.

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