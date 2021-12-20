Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliler için talimatı verdi! İşte masadaki zam oranları - Haberler Ekonomi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliler için talimatı verdi! İşte masadaki zam oranları

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Asgari ücretin ardından gözler emekli zammına çevrildi. Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zam sonrası emekliler de bir beklentiye girdi. Bugün yılın son toplantısını yapacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bir numaralı gündemi de emekli zammı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşları için büyük bir zam talimatı verdiği konuşuluyor. AK Parti kulislerinde enflasyon + yüzde 25'lik zamlardan bahsediliyor. Bu da yüzde 35-40 arası bir artışa denk geliyor.

Asgari ücret pazarlığı geçtiğimiz hafta sona erdi. 2022 yılı için asgari ücret yüzde 50 zamla 4.253 lira oldu. Asgari ücretin ardından gözler emekli zammına çevrildi. Milyonlarca emekli, asgari ücrete yapılan zam sonrası büyük bir beklentiye girdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün ekonomi gündemiyle toplanıyor. Yılın son toplantısında emekli zammı da masaya yatırılacak. Masada emekliye yapılacak seyyanen zam ya da asgari ücrete yapılacak zammın oranı kadar emekli maaşına da zam yapılması gibi seçenekler var. Bu seçeneklerin bütçeye olan etkisi de Kabine toplantısında değerlendirilecek.

Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşları için büyük bir zam talimatı verdiği konuşuluyor. AK Parti kulislerinde enflasyon + yüzde 25'lik zamlardan bahsediliyor. Bu da yüzde 35-40 arası bir artışa denk geliyor.

AK Partili vekiller, emeklilerin seçimdeki önemine de vurgu yapıyor. Seçmen kitlesinin büyük bölümünü emeklilerin oluşturduğunu söyleyen AK Partililer, emekli maaşlarına da asgari ücret gibi büyük bir artış yapılması gerektiğini söylüyor.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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Yorumlar (3)
RDV:Euro olmuş 20 tl, emeklilere zam yapsan ne olur. Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
kartal göz:Dolar artık .reşit. de oldu kafasına göre takılır kimse tutamaz Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
Ömercan:Önce fiyat istikrarını,piyasada güveni sağlayın o daha önemli vatandaş karamsar yarın ne olacağını bilmiyor.Enflasyon yüzde yüz olmuş yüzde elli zam versen nolacak Cevap Yaz 35 152 Yayından Kaldır
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