Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı müjdesi: 2021'in ilk aylarında milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı müjdesi: 2021'in ilk aylarında milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yerli koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi verdi. Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında bu aşıları milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi.

21.09.2020 19:15 | Son Güncelleme: 21.09.2020 19:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 aşı çalışmasından 2'sinde hayvan deneylerinin tamamlandığını belirterek, 2021'in ilk aylarında yerli koronavirüs aşısının milletin hizmetine sunulacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan vakalar yeni koronavirüs tedbirlerinin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin her köşesine ulaşan yatırımların öneminin salgın döneminde çok iyi anlaşıldığını dile getiren Erdoğan, yerli koronavirüs aşısıyla ilgili de müjdeli haberi verdi.

"2021'İN İLK AYLARINDA MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"

Yerli aşı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Erdoğan, "Halen süren 8 aşı çalışmasından 2'sinde hayvan deneyleri tamamlandı. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında bu aşıları milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı müjdesi: 2021'in ilk aylarında milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz

Kaynak: Haberler.com

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