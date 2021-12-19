Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz indirimi açıklaması: Benden başka bir şey beklemeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı'nca Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri töreninde konuşma yaptı.

"BENDEN BAŞKA BİR ŞEY BEKLEMEYİN"

Faiz indirimi kararıyla ilgili çok net mesajlar veren Erdoğan, "Büyüme rakamlarımızla üretimimizle, istihdamımızla ihracatımızla tüm göstergeler, ülkemiz bakımından küresel çapta başarıyı işaret ederken, kurda yaşanan dalgalanmaları bu çerçevede değerlendirmek lazım. Neymiş efendim faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa, onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin faiz oranlarıyla enflasyon 10 katı bulmuşken bizim yaptığımız faiz indirimleri bu tablonun gerekçesi olamaz. ABD'ye Avrupa'ya bakın. Hepsinde durum felaket." ifadelerini kullandı.

"ANLIMIZIN AKIYLA ÇIKACAĞIZ"

Erdoğan, "Son 19 yıldır attığımız her adımda, önümüzü çıkartılan engellerin arkasındaki saik neyse bugünde karşımıza çıkartılanların aynısı odur. 19 yıl önce göreve geldiğimizde faiz enflasyon bu değil miydi. Biz göreve geldikten sonra faizi, hatta 6 sıfır attığımızda bize karşı çıkanlar ile 'Taksim meydanına çıkıp anırırım' diyen yazarlar çıkıp anırdılar mı? Çünkü 'Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar' hükmü bize sıradan gelen bir hüküm değildir. Ülkemizin yatırımla, istihdamla, üretimle büyümesiyle sanayisiyle, teknolojisiyle, altyapısıyla dışarı bağlı kalmasını isteyenler var güçleriyle direniyor. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda attığımız adımları bir yere koymak mümkün mü? Allah'ın emriyle bu mücadeleden de alnımızın akıyla çıkacağımıza ben şüphe duymuyorum." diye konuştu.

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