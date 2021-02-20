Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat artışı talimatı: Kooperatif marketlerin sayısı artacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat artışı talimatı: Kooperatif marketlerin sayısı artacak

20.02.2021 07:50 | Son Güncelleme: 20.02.2021 08:11

Vatandaşların yakındığı gıdadaki fahiş fiyat artışıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da devreye girerek "Vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz" demişti. Cumhurbaşkanı'nın kurmaylarına "Tarım Kredi'ye ait kooperatif marketler regüle edilecek. Bunların sayısının arttırılması için planlama yapılıyor" dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son günlerde vatandaşı da canından bezdiren sebze ve meyve fiyatlarındaki fahiş artışla ilgili devreye girdi.

Yapılan son toplantılarda Erdoğan'ın, "Tarım Kredi'ye ait kooperatif marketler regüle edilecek. Bunların sayısının arttırılması için planlama yapılıyor" dediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı'nın ayrıca perakende yasası ile küçük esnaf korunurken, zincir marketler için de düzenleme yapılmasının hedeflendiği bilgisini verdiği öğrenildi.

ZİNCİR MARKETLERE DÜZENLEME

Hürriyet'in haberine göre, AK Parti'de yapılan son toplantılarda kurmaylar, sebze ve meyve fiyatlarındaki artış gündeme geldi. AK Parti kurmaylarının, bu durumun vatandaşı bire bir etkilediğini ifade etmesi üzerine Erdoğan'ın, Tarım Kredi'ye ait kooperatif marketlerin regüle edileceğini ve sayıların arttırılması ile ilgili bir çalışma yapıldığını söylediği belirtildi. Erdoğan'ın, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın marketlerdeki rekabeti dengelemek için çalışma yaptığını ifade ederek, çoklu zincir marketlerin hem küçük marketleri, hem de vatandaşı etkilediğini söylediği ifade edildi. Erdoğan'ın çoklu zincir marketlerin fiyatlar konusunda belirleyici duruma gelmesinin önüne geçileceğini, ayrıca perakende yasasıyla ilgili çalışmada zincir marketlerde yapılacak düzenleme ile küçük esnafın ve vatandaşın korunacağını belirttiği öğrenildi.

ANAYASA ÇALIŞMALARI 'DEVRİM' NİTELİĞİNE

Edinilen bilgiye göre toplantılarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına Anayasa çalışmasının iyi anlatılması yönünde talimat verdi. Yeni anayasanın "sivil" ve "devrim" niteliğinde olacağına vurgu yapan Erdoğan'ın önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaların seyrine göre hareket edileceği konusunda değerlendirmeler yaptığı belirtildi. Kongrelerle ilgili son durumun da gündeme geldiği toplantılarda, AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi'nin nisan ayında yapılmasının planlandığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat artışı talimatı: Kooperatif marketlerin sayısı artacak

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Prens Harry Meghan Markle
Spor Arda Turan Aykut Kocaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk Terör Jandarma Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat artışı talimatı: Kooperatif marketlerin sayısı artacak - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 08:15:13. #1.14#
title