Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB toplantısına videolu mesaj
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB toplantısına videolu mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB toplantısına videolu mesaj
04.05.2020 18:59 | Son Güncelleme: 04.05.2020 18:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu öncülüğünde toplanan "Korona virüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği" toplantısına gönderdiği video mesajda, "Korona virüs aşısı tüm insanlığın ortak aşısı olmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu öncülüğünde toplanan "Korona virüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği" toplantısına gönderdiği video mesajda, "Korona virüs aşısı tüm insanlığın ortak aşısı olmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu öncülüğünde video konferans yöntemiyle düzenlenen "Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, AB'nin 7 milyar 500 milyon Euroluk aşı fonu hakkında açıklamalarda bulundu. Mesajına başlarken kabine toplantısı nedeni ile toplantıya katılamadığını ifade eden Erdoğan, konuyu verdiği önem nedeni ile video yoluyla toplantıya katıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı, "Şu ana kadar şehir hastanelerine yaptığımız yatırımlar salgınla mücadele de çok önemli avantajlar sağlamıştır. İstanbul'da 3 ayrı noktada 2 bin 100 yatak kapasiteli salgın hastanesi yapımına başladık" dedi. "Korona virüs salgını sadece bir sağlık krizi olmaktan çıkmış, siyasi, ekonomik ve sosyal boyutları olan benzersiz bir küresel imtihana dönüşmüştür. Bu salgın bize dillerimiz, dinlerimiz farklı olsa da kaderimizin ortak olduğunu hatırlatmıştır" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bugüne kadar Türkiye olarak 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık. Maskeden, solunum cihazına kadar ihtiyaç duyulan kritik tıbbi malzeme tedariğinde güvenilir ortak olmaya devam ettik" diye konuştu.

"Korona virüs aşısı tüm insanlığın ortak aşısı olmalıdır"

Türkiye'nin virüs ile mücadeledeki tecrübelerini dostları ile paylaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Virüsün ortadan kaldırılması için en etkili aracın aşı olduğu görülüyor. Milli faaliyetlerimizin yanı sıra teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi yönündeki küresel çabaları da destekliyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "26 Mart'ta kabul ettiğimiz G20 bildirgesinde aşının hızlıca geliştirilmesi için kaynak sağlama taahhüdünde bulunmuştuk. Bu nedenle bu etkinliğin parçası olmayı görev bildik. Çalışmalarda gereksizi tekrarlara ve bürokrasiye izin verilmemesi hedefe ulaşmamızı kolaylaştıracaktır" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı, "Korona virüs aşısı tüm insanlığın ortak aşısı olmalıdır. Bu bakımdan üretilecek aşıya küresel erişimin garanti altına alınması ve kimsenin geride bırakılmaması prensibinin itina ile uygulanması son derece önemlidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşı geliştirme çabalarına yönelik maddi katkımızı belirlerken, tüm bu hususları dikkate alacağız. Değerlendirmeler sonucunda tespit edeceğimiz meblağı ise 23 Mayıs'a kadar ilan edicez" ifadelerini kullandı. Erdoğan, mesajının sonunda emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve paydaşlara teşekkür etti. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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