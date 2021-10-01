Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis açılışında paylaştı: Rezervlerimiz 122 milyar dolara ulaştı

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, yasama yılı açılış programına katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye dair önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Ekonominin sorumluluğu da bize aittir. Birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervimiz de 122 milyar dolar seviyesine ulaştı. Artılar-eksiler analizi yaptığımızda, artılarımızın kıyas edilemeyecek kadar fazla olduğunun kabul edilmesini de hak teslimi babından bekliyoruz.

İşsizlik küresel sorun olarak varlığını devam ettirirken pek çok ülkede borçluluk oranları tarihi seviyelere ulaştı. IMF ve Dünya Bankası gibi kurumlar ciddi bir yönetim krizi içindeler.Böylesine kritik bir dönemde iktidar ve muhalefet ile bazı hakikatleri açık yüreklilikle ortaya koymak zorundayız. Bu salgının Türkiye'de çıkmadığı, ülkemizin dünyanın maruz kaldığı krizin etkilerine maruz kaldığını kabul etmemiz gerekiyor.

"HEDEF YÜZDE 9 BÜYÜME"

Son 8 yılda yaşadığımız teker teker her olumlu ve olumsuz sürecin ekonomiye de yansımaları olmuştur. Salgınla da böyle bir süreçte karşı karşıya kaldık. Türkiye ekonomisinin ayakta kalması için tüm kesimlere yönelik önlemleri devreye aldık. İhtiyaç halinde her kesimin yanında yer almaya devam edeceğiz. Geçen seneyi büyüme ile kapattık. İnşallah 2021'i yüzde 9'luk bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. Büyümeye istihdam artışı da eşlik ediyor. Türkiye, OECD ülkeleri arasında salgın öncesi dönemine göre istihdamını arttıran sayılı ülkelerden bir tanesi... Milli gelirimizi bir trilyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.elde edeceğimiz büyümenin kalitesi, gençlerimize yeni iş imkanları sağlaması bizim için kritik önemdedir.

"ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜRECEĞİZ"

Türkiye enflasyonla ilk defa karşılaşan bir ülke değil. Pek çok adımı atarak enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Kuraklık ve girdi maliyetleriyle ilgili adımları atıyoruz. Rekabeti bozan, fiyatları keyfi belirleyen firmaların üzerine kararlılıkla gideceğiz.

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