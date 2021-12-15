Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert çıkmıştı! Antalya'da stoklanan otomobiller görüntülendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stokçuluk yapanlara karşı çok ağır cezalar verileceğini dile getirmişti. Stokçuluk iddialarının gündemde olduğu sırada Antalya'dan gelen görüntüler dikkat çekti. Kepez'de çok sayıda aracın atıl olarak bekletildiği alan görüntülendi.
Türkiye'de hem gıdada da hem de diğer ürünlerdeki fiyat artışı, vatandaşı ciddi anlamda zora soktu. Koronavirüs salgınının başından bu yana ciddi bir yükselmeye giren ikinci el araç fiyatlarında stokçuluğun da etkisi olduğu belirtiliyordu. Tam da bu iddiaların gündemde olduğu sırada Antalya'dan çarpıcı görüntüler geldi.
ARAÇLARI HASTANENİN KARŞISINDA BEKLETİYORLAR
Lider Gazete'nin haberine göre Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Kepez Devlet Hastanesi'nin karşısındaki bir otoparkta vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler büyük etki yarattı. Kaydedilen görüntülere sıfır kilometre onlarca aracın otoparkta park halinde bekletildikleri görüldü.
BUGÜN DÜĞMEYE BASILDI
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bugün uzun süredir gerçekleştirdikleri istihbari çalışmaların sonucunda otomobil stokçularına karşı düğmeye bastı. Karabük merkezli 50 ilde "bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Son dönemdeki vaka ve vefat sayılarındaki düşüşün nedeni sizce nedir? #Covid19 | #Koronavirüs | #Korona— Haberler (@Haberler) December 10, 2021
Haberler.com - Ekonomi Haberleri