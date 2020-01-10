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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden ve İstanbul'un simgesi olacak Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu.

10.01.2020 18:26 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu

, Camii'nde cuma namazını kıldı ve bir cenazeye katıldı. Erdoğan ardından yapımı devam eden Çamlıca TV kulesinde incelemelerde bulundu, yetkilerden bilgi aldı.

TURHAN VE YILDIRIM EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım eşlik etti. Erdoğan daha sonra Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

BU YIL TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

'un simgesi olacak Çamlıca Kulesi'nin yapımı 2016 yılın Mart ayında başlandı. Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında restoran, seyir terası gibi sosyal alanlar bulunacak. Kulenin bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu
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