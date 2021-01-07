Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u kabul etti, görüşmeye Mesut Özil sohbeti damga vurdu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u kabul etti, görüşmeye Mesut Özil sohbeti damga vurdu

07.01.2021 17:08 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u Beştepe'de kabul etti. İkilinin Mesut Özil'in transferi üzerinde yoğunlaştığı ve Cumhurbaşkanı'nın Ali Koç'a transferin son durumunu sorduğu öğrenildi.

Son iki gündür MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün sürpriz bir konuğu vardı.

Son dakika gelişmesine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u Beştepe'de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

ERDOĞAN'DAN ALİ KOÇ'A MESUT SORUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ali Koç'un son iki gündür spor kamuoyunu meşgul eden gerçekleşmesi an meselesi olan Mesut Özil'in transferiyle ilgili konuştukları öğrenildi. Erdoğan ayrıca Ali Koç'a Mesut Özil transferinin son durumunu sordu. Bilindiği gibi Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a komşu olacak.

İkilinin ayrıca Türk futbolunun içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları masaya yatırdığı gelen bilgiler arasında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u kabul etti, görüşmeye Mesut Özil sohbeti damga vurdu

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