Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye- AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını, somut adım atma sırasının AB'de olduğunu belirterek, Türkiye ile olumlu gündemin hayata geçirilmesinin vaktinin çoktan geldiğini ifade etti. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, müzakerelerine bir an evvel ve ön koşulsuz şekilde başlamak gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu sağlığı, iklim değişikliği ile içişleri, göç ve terörizmle mücadelede iş birliği alanlarını da içerecek şekilde Yüksek Düzeyli Diyalog toplantılarının başlatılmasını arzu ettiklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vize serbestisinin temininin de Türk halkının uzun süredir beklediği bir adım olduğunu belirterek, 18 Mart Mutabakatı'nın tüm unsurlarıyla ve güçlendirilerek hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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