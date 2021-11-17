Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça soruldu: Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? - Haberler Ekonomi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça soruldu: Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi?

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı "Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" sözleri akıllara "Bir faiz indirimi daha mı geliyor?" sorusunu getirdi. Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, faiz kararına ilişkin soruya, "Bırakın da Merkez Bankası bağımsız olarak kararını versin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada faize dair dikkat çeken mesajlarda bulundu. Faize karşı olduğunu bir kez daha vurgulan Erdoğan, görevde olduğum sürece faizle ve enflasyonla mücadeleyi sürdüreceğini söyledi.

Erdoğan, "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yarın toplanacak. Kurul milyonların merakla beklediği faiz kararını açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ise akıllara "Bir faiz indirimi daha mı geliyor?" sorusunu getirdi.

Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın açıklanacak faiz kararına ilişkin bir soruya da yanıt verdi. Erdoğan, "Merkez Bankası bağımsız değil mi? Bağımsızlığını konuşuyorsunuz, bırakın da bağımsız olarak kararını versin" ifadelerini kullandı.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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