Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un 3 kurumdan maaş aldığını, bunun dışında dernek ve vakıflardan da gelirinin olduğunu ve toplamda aylık maaşının 200 bin lirayı bulduğunu öne sürmüştü. Söz konusu iddialarla ilgili suskunluğunu bozan Bulut, "Bunları ispatlayamayanlar şerefleriyle imtihan edilirler. Bunun ispatını kamuoyuna sunmak zorundalar." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Ekonomi Politikalar Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, birden fazla kurumdan maaş aldığı iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu. CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bulut, iddiaları yalanladı.

Yiğit Bulut maaş tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Bunları ispatlayamayanlar şerefleriyle imtihan edilirler. Bunun ispatını kamuoyuna sunmak zorundalar. Sürekli yalanlarla eleştiri yapmaya çalışıyorlar.

"YENİ BİR DÜNYA DÜZENİ OLUŞUYOR, GELİN BUNLARI KONUŞALIM"

Ben herkese şunu söylüyorum yeni bir dünya düzeni oluşuyor, yeni bir teknoloji düzeni oluşuyor. Gelin bunu konuşalım. ABD'de bugün bir cümle ciddi anlamda tartışılıyor. Diyorlar ki, Google Birleşmiş Milletler'den de NATO'dan daha güçlüdür. Bu ABD'de siyasi düzeyde tartışılıyor.

"BİZDE İFTİRA MUHALEFETİ VAR, CİDDİ FİKİRLER TARTIŞILMIYOR"

Bizde sadece bir iftira muhalefeti var. Hiçbir ciddi fikir tartışılmıyor. İftira üzerinden belli bir noktaya gidiliyor. Onun için bunları artık geçelim. Yeni bir dünya düzeni oluşuyor. Bu düzende neyin nasıl şekillendiğini görmemiz gerekiyor."

CHP'Lİ VEKİL 200 BİN LİRA MAAŞ ALDIĞINI ÖNE SÜRMÜŞTÜ

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Ekonomi Politikalar Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'un aldığı maaşlarla ilgili ciddi iddialarda bulunmuştu. Yavuzyılmaz, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilene göre Yiğit Bulut'un 3 kurumdan maaş aldığını, bunun dışında dernek ve vakıflardan da gelirinin olduğunu ve toplamda aylık maaşının 200 bin lirayı bulduğunu öne sürmüştü.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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