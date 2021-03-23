Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı

23.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:10

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, piyasalarda dün başlayan dalgalanma sonrası vatandaşın 5,1 milyar dolar, şirketlerin de 2,5 milyar dolar sattığını söyledi. Bulut, "Yani vatandaş 7 milyar dolardan fazla para sattı. Vatandaş bu durumu döviz almak için değil döviz satmak için değerlendiriyor. Vatandaşın piyasaya güveni tam" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki (TCMB) başkan değişimi sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmayla ilgili olarak Habertürk canlı yayınında Ebru Baki'nin sorularını yanıtladı. Bulut, piyasalarda yaşanan dalgalanmalarla ilgili olarak "Çok ciddi spekülasyon yapılıyor" dedi.

"VATANDAŞ 7 MİLYAR DOLAR SATTI"

Bulut piyasalarda dün başlayan hareketlilik sonrası vatandaşın 5,1 milyar dolar, şirketlerin de 2,5 milyar dolar sattığını belirterek, "Yani vatandaş 7 milyar dolardan fazla para sattı. O kadar kara pazartesi diye söylediler, spekülasyon yaptılar ama vatandaş 7 milyar dolar sattı. Özellikle 8 liranın üzerinde ciddi satışlar yaşandı." dedi.

"VATANDAŞIN PİYASAYA GÜVENİ TAM"

"Vatandaş şu an itibariyle de 7,80'nin üzerinde inanılmaz döviz satıyor." diyen Bulut, "Vatandaş bu durumu döviz almak için değil döviz satmak için değerlendiriyor. Vatandaşın piyasaya olan güveninin tam olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.

"İFTİRA ATMANIN BİLE BİLGİSİ OLMASI LAZIM"

Kamu bankalarının 8,48'den dolar sattığı iddialarıyla ilgili de konuşan Bulut, "Diyorlar ki gece yarısı Endonezya'dan 8,48'den talep geldi, kamu bankaları 1,5 milyar dolar sattı. Bu iftirayı atarken bile aslında bizim nasıl güzel bir şey yaptığımızı söylüyorlar. 8,48'den satmışsak 1,5 milyar doları, 7,70'den geri almışsak karı düşünebiliyor musunuz. Yani iftira atmanın bile bir bilgisi olması lazım. Adam bunu kötülemek için söylüyor ama iyi bir şey söylüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haber Yorumları (21)
VATAN EVLADI: Dışardan içerden Devlete ve hükümete hainler saldırırken bunu görmezden gelmek ne basiretsizlik Bu milletin çocukları öyle yorum yapamaz.kafanızı kumdan çıkarın lütfen .
Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
DIJ GÜÇLER: Yiğit bulut ayda 40 bin tl ''ye yakın alıyorsun ama icraat hiç yok. acilen senin yerine milli güreşçimiz hamza yerlikaya gelsin
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HAKAN: Tamamen yanlış düşünce. Vatandaş uyanık. Tepe nokta olarak burayı gördü. Sattı kar etti kendince. Şimdi düşmesini bekliycek sonra alıp bi daha satacak. Kimsenin malesef devleti düşündüğü yok.
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