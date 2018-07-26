Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan 'Yahudi Ulus Devlet Yasası'na İlişkin Açıklama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, İsrail meclisinin 'Yahudi Ulus Devlet Yasası'nı onaylamasını değerlendirerek, "Bu yönetimin 'Holokost' mimarlarından hiçbir farkı yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında darbecilerin başına iki el ateş ederek yaraladığı dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı evinde ziyaret etti. Ziyarette gazetecilerin İsrail meclisinin onayladığı 'Yahudi Ulus Devlet Yasası' hakkındaki sorularını yanıtlayan Topçu, İsrail Başbakanı Netenyahu'yu ırkçı ve faşist olarak nitelendirerek tüm dünyanın Netenyahu için harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

"Tüm dünyanın faşist Netenyahu için harekete geçmesi şarttır"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, "Önce dünyadaki bütün insan haklarına saygılı Yahudilerin, İslam dünyasının, Hristiyan aleminin, dünyadaki demokrat ve özgürlükçü devletlerin ve kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, medya mensuplarının İsrail hükümetinin faşist Başbakanı Netanyahu için harekete geçmesi şarttır. Dünyanın ve insanlığın, özellikle Yahudilerin, dünya barışı adına Netanyahu ve hükümetinden daha güçlü olduğunu göstermesi acil bir gerekliliktir" ifadelerini kullandı.

"Hitler'in ruh ikizi bu yönetimin 'Holokost' mimarlarından hiçbir farkı yoktur"

Irkçı Netanyahu hükümetinin 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak için elinden gelen her türlü sapkınlığı yaptığını belirten Topçu, "İnsanlığın geleceği ve dünya barışı için bu kaçınılmaz ve geç kalmış tepki bir an evvel bu Hitler'in ruh ikizi Netanyahu için çok geç olmadan ortaya koyulmalıdır. Hitler'in arı ırk saplantısı ile Netanyahu yönetiminin çeşitli medeniyetlere beşiklik etmiş bu toprakları sadece Siyonistlere ait sayan anlayışı arasında hiçbir fark yoktur. Dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Hitler'in ruh ikizi bu yönetimin 'Holokost' mimarlarından hiçbir farkı yoktur" şeklinde konuştu.

"Turgut Aslan'ın şahsında bütün gazilerimize sıhhat, şehitlerimize rahmet diliyorum"

15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cü teröristler tarafından Jandarma Genel Komutanlığında derdest edilerek, başından vurulan dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın uzun tedavi sürecinin ardından yaşam mücadelesini kazanmasına da değinen Topçu, "Daha önce Cumhurbaşkanımız kendilerini ziyaret etmişlerdi. Gazilerimizle ve şehit ailelerimizle bizzat ilgileniyorlar. Kendilerinin selamlarını getirdik. Tedavi iyi sonuç veriyor hamdolsun gördük. Bu vesileyle dertleştik. Rabbimizden gazimiz Turgut Aslan'ın şahsında bütün gazilerimize sağlık sıhhat, şehitlerimize rahmet diliyorum" diye konuştu.

"Terörle mücadelede 'sıfır terör' hedefi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadelede ihtiyaç duyulan düzenlemelerin TBMM tatile girmeden hayata geçeceğini açıkladığını hatırlatan Topçu, "Devletimiz milleti ile el ele kararlı bir şekilde terörle mücadeleyi 'sıfır terör' sonucuna ulaşılana kadar kararlılıkla devam ettirecektir" dedi. - ANKARA