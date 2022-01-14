ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Akkaya: "Hedefleri olan kulübüz" - Haberler Spor
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Akkaya: "Hedefleri olan kulübüz"

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Akkaya:
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında yarın Bellona Kayseri Basketbol'u ağırlayacak ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin başantrenörü Aziz Akkaya, tek amaçlarının kazanmak olduğunu söyledi.

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında yarın Bellona Kayseri Basketbol'u ağırlayacak ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin başantrenörü Aziz Akkaya, tek amaçlarının kazanmak olduğunu söyledi.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akkaya, yarın kazanıp yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini belirterek, "Hedefleri olan kulübüz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bu hafta da tüm planlarımızı galibiyet üzerine yaptık. Bize yakışan bir basketbol oynayıp, maçımızı kazanmak ve galibiyetlerimize bir yenisini daha eklemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Mersin ekibinin Bellona Kayseri Basketbol maçı hazırlıklarını tesislerde yaptığı antrenmanla sürdürdüğü aktarıldı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bellona Kayseri Basketbol müsabakası yarın saat 16.00'da Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Akkaya: Hedefleri olan kulübüz

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Akkaya: Hedefleri olan kulübüz

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Akkaya: Hedefleri olan kulübüz

AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor Haberleri

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