Çukurova Basketbol'dan 4 isim milli takımda
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Çukurova Basketbol'dan 4 isim milli takımda

Çukurova Basketbol'dan 4 isim milli takımda
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Spor

MERSİN'de Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü'nde (ÇBK) Yardımcı Antrenör Kadir Mert Oktay ile basketbolcular Fatmanur Karakaş, Şevval Akalan ve Gökşen Fitik, U20 FIBA Avrupa Kupası milli takım hazırlık kampına davet edildi.

MERSİN'de Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü'nde (ÇBK) Yardımcı Antrenör Kadir Mert Oktay ile basketbolcular Fatmanur Karakaş, Şevval Akalan ve Gökşen Fitik, U20 FIBA Avrupa Kupası milli takım hazırlık kampına davet edildi.

Temmuz ayında düzenlenecek olan turnuva öncesinde 15 Haziran'da İzmir'de toplanacak olan milli takım, Başantrenör Hasan Çağrı Özer'in nezaretinde çalışmalara başlayacak. Turnuvada başarılı olmak istediklerini dile getiren Fatmanur Karakaş, "İyi bir takıma sahibiz. Hazırlık sürecini sakatlık yaşamadan geçirmek, organizasyondan başarıyla dönmek istiyoruz" dedi.

Milli takım formasını giymenin gurur verdiğini dile getiren Şevval Akalan ise, "Sorumluluğumuzun farkındayız. Üzerimize düşeni yapıp çok çalışarak başarılı olmak istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz de var" diye konuştu.Kadroda çok önemli isimlerin bulunduğunu kaydeden Gökşen Fitik de, "İyi çalışıp yüzde yüz performans göstererek, şampiyonayı başarıyla tamamlamak tek amacımız" ifadesini kullandı.Milli takımın iddialı bir kadrosunun olduğunu aktaran Yardımcı Antrenör Kadir Mert Oktay da şunları aktardı:

"Kadromuzdaki isimlerin her biri, sezon içinde yüksek performans gösterdi. Oyuncularımızın performansını kampta daha yukarıya taşımak için çalışacağız. Hazırlıkların tamamlanması ile birlikte parkeye çıkıp bizden bekleneni yapacak ve tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız."


Çukurova Basketbol'dan 4 isim milli takımda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan

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