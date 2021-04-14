Çukurca'da çiftçilere 300 küçükbaş hayvan desteği
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Çukurca'da çiftçilere 300 küçükbaş hayvan desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Çukurca'da çiftçilere 300 küçükbaş hayvan desteği

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki çiftçilere 300 küçükbaş hayvan desteği verildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki çiftçilere 300 küçükbaş hayvan desteği verildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, bölgedeki huzur ortamıyla birlikte çiftçiliğin yeniden rağbet görmeye başladığını söyledi. Kaymakam Kurt, "Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi, Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile 2021 yılında 'Küçükbaş Hayvan Geliştirme' projesi kapsamında Çukurca ilçemizde 300 adet küçükbaş hayvanın dağıtımını yaptık. Devletimiz bütün imkanlarıyla vatandaşının yanında olmaya devam edecektir" dedi. - HAKKARİ

Çukurca'da çiftçilere 300 küçükbaş hayvan desteği
Çukurca'da çiftçilere 300 küçükbaş hayvan desteği
Çukurca'da çiftçilere 300 küçükbaş hayvan desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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