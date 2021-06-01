Çukurca Belediyesinin seralarında bereket fışkırıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çukurca Belediyesinin seralarında bereket fışkırıyor

Çukurca Belediyesinin seralarında bereket fışkırıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından kurulan seralarda ürünlerin bereketli olması ilçe sakinleri sevindirdi.

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından kurulan seralarda ürünlerin bereketli olması ilçe sakinleri sevindirdi.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak hazırladıkları proje kapsamında Çukurca'ya kazandırdıkları seralarda ürün almaya başladıklarını söyledi. Başkan Dündar, "Yerli ve doğal olmasına özen gösterilen seralarda yetişen sebzelerden domates ve salatalık dalından kopartılarak taze bir şekilde maliyetine vatandaşımızla buluşturmaya başladık. Kesinlikle kar amacı gütmeyen ürünleri vatandaşlarımıza sunmanın mutluluğunu yaşadık. Seralara kurulan alttan ısıtmalı sistem sayesinde inşallah kış aylarında da üretime devam ederek vatandaşlarımız için ürün yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi. - HAKKARİ

Çukurca Belediyesinin seralarında bereket fışkırıyor
Çukurca Belediyesinin seralarında bereket fışkırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Hadise Ebru Gündeş Demet Evgar Burak Sergen
Spor Ali Koç Gervinho Ozan Tufan Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çukurca Belediyesinin seralarında bereket fışkırıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 09:04:39. #1.15#

title