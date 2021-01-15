Çukur dizisine yeni oyuncu! Çukur dizisine hangi ünlü oyuncu dahil oldu? Çukur hangi gün, saat kaçta?
4 sezondur ekranlarda severek izlenen ve başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Erkan Kolçak Köstendil'in rol aldığı Çukur dizisine yeni oyuncu! Çukur dizisine hangi ünlü oyuncu dahil oldu? Çukur hangi gün, saat kaçta?
Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Damla Serim'in birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Çukur'a yeni oyuncu! Çukur dizisine hangi ünlü oyuncu dahil oldu? Çukur hangi gün, saat kaçta?
ÇUKUR DİZİSİNE HANGİ OYUNCU KATILDI?
"İdris Baba'nın abisi Cumali Koçovalı'nın mezarı için burası boş dediler. Kayıtlarda mezar yeri alınmış ama gömülen olmamış" sözleriyle tanıtılan karakteri kimin canlandıracağı merak konusu idi. Rolü usta oyuncu Müfit Kayacan oynayacak.
ÇUKUR HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur her Pazartesi Show ekranlarında yayınlanmaktadır. Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur 4. sezon 19. son bölüm ardından, 4. sezon 20. bölüm fragmanı ile 18 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de sevenlerinin karşısına çıkacak.