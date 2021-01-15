Çukur dizisine yeni oyuncu! Çukur dizisine hangi ünlü oyuncu dahil oldu? Çukur hangi gün, saat kaçta?

4 sezondur ekranlarda severek izlenen ve başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Erkan Kolçak Köstendil'in rol aldığı Çukur dizisine yeni oyuncu! Çukur dizisine hangi ünlü oyuncu dahil oldu? Çukur hangi gün, saat kaçta?