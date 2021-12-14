Çubuk'ta Engelsiz Spor Kulübü bünyesinde okçuluk kursu açıldı

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü bünyesinde İbrahim Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi kapalı spor salonunda okçuluk dersleri verilmeye başlandı.

Okçuluk antrenörü Süleyman Aydoğan tarafından verilen eğitimlere 20 kursiyer bulunuyor.

Kulüplerinde 23'üncü branş olarak okçuluğu açtıklarını ifade eden Kulüp Başkanı Ahmet Koçyiğit, amaçlarının Mete Gazoz gibi milli sporcular yetiştirmek olduğunu belirtti.

Okçuluk için her yaştan kursiyerin müracaat ettiğini dile getiren Koçyiğit, "Gelen talepler doğrultusunda kursu açtık. Kursa başlayacak birçok sporcumuz da malzemesinin gelmesini bekliyor. Öncelikli hedefimiz çocuklarımıza sporu sevdirip daha sonra milli takımımıza yetenekli sporcu yetiştirmek. Okçuluk bizim ata sporumuz bizler de bu kurs sayesinde ata sporumuzu yeni kuşaklara aktarmış olacağız." dedi.

Antrenör Aydoğan ise hedeflerinin milli takıma sporcu yetiştirmek ve olimpiyatlara katılmak olduğunu kaydetti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise ilçede spor yapmak isteyen tüm gençlere her türlü desteği vereceklerini belirterek, "Ata sporu olan okçuluğu çocuklarımızın yaşatmasını istedik. Bu sporu öğrenen çocuklarımız da gelecek nesillere aktaracaktır." ifadelerini kullandı.

AA / Hüseyin Yiğiner - Spor Haberleri

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