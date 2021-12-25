Cübbeli Ahmet Hoca'dan merak edilen soruya yanıt: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?

Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuş, kur korumalı TL mevduat sistemini duyurmuştu. Bu sözlerin ardından 18 liraları gören 11-12 TL seviyelerine kadar indi.

YENİ SİSTEMİN CAİZ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Hükümetin yeni uygulamaya koyduğu sistemle ilgili "Caiz mi faiz mi?" sorusuna cevap veren Cübbeli Ahmet Hoca, faizli işlem yapılan bankalardan kur korumalı mevduat hesabı açıp para almanın caiz olmadığını söyledi.

Cübbeli, "Kur farkıyla ilgili soruyorlar. Kalender hoca bir açıklama yaptı. Özetle faizli bankalarda şu an bu sistem beyan edildiği için, buralara Müslüman'ın para yatırması caiz olmadığından dolayı şu anda bu sisteme caiz denmiyor." ifadelerini kullandı.

"FAİZSİZ FİNANS KURUMLARINDA TEKRAR DEĞERLENDİRİLMELİ"

İsmailağa Cemaati'nden Fatih Kalender'in verdiği kur korumalı mevduat fetvasına katıldığını belirten Cübbeli Ahmet Hoca, faizli bankacılık kurumlarının bu hizmetinden yararlanmanın haram olduğunu ve caiz olmayacağının altını çizdi. Faizsiz finans kurumlarına kur korumalı mevduat hakkı verilmesi durumunda durumun tekrar değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Cübbeli "Ancak finans kurumlarında ise durum değişik. Önüne gelen yatırsın parayı alsın yesin durumu yok. Buradan aldığınla da iki seçeneğin var. Zaruriyetin varsa ihtiyaçlarını karşılarsın, parayı orada bırakamazsın. İhtiyaç yoksa kar payını alır onu fakir fukaraya dağıtırsın" dedi.

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