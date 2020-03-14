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Kazım Yılmaz, Çarşamba, Türkiye, Ekonomi

ÇTB Başkanı Yılmaz'dan 'fırsatçılara' uyarı

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Başkanı Kazım Yılmaz, "Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" dedi.

14.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:47
ÇTB Başkanı Yılmaz'dan 'fırsatçılara' uyarı

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Başkanı Kazım Yılmaz, "Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" dedi.


ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen korona virüsünün (Covid-19), Türkiye'de de görülmesinin ardından bunu fırsat bilerek haksız fiyat artışına giden işletmelere karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını ve gerekli cezai işlemlerin yapılacağını söyledi.


Bu tarz sıkıntılı günlerin birlik ve beraberlik ile atlatılacağını dile getiren Yılmaz, "Ülkemizde ve dünyada zor günler yaşanıyor, bu zor günleri atlatmamız için birlik ve beraberlik şart. Gerekli önlemleri alarak ve hijyen kurallarına dikkat ederek sıkıntıların üstesinden geleceğiz" diye konuştu.


Bazı işletmecilerin virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından durumdan istifade ederek ürünlerinde haksız fiyat artışına gittiklerine dikkat çeken ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz, "Çarşamba Ticaret Borsası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyuruyoruz" şeklinde konuştu.


Yılmaz, bu kritik süreçte fırsatçılık yapan firmaların oda ve borsalara ihbar dilmesinin önemini vurgularken, fahiş fiyatla ürün satışına tepkilerinin net olduğunu dile getirdi. ÇTB olarak gerekli tüm önlemleri alarak vatandaşı mağdur edecek her türlü sorunun karşısında duracaklarını kaydeden Başkan Yılmaz, "Herkes bilmeli ki; vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Manşet

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