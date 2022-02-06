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CSKA Moskova'da Yusuf Yazıcı asistlerine başladı

Demirören Haber Ajansı, İbrahim Alioğlu - Spor
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CSKA Moskova'da Yusuf Yazıcı asistlerine başladı

Rus ekibi CSKA Moskova'ya transfer milli futbolcu Yusuf Yazıcı, performansıyla göz doldurdu.

Rus ekibi CSKA Moskova'ya transfer milli futbolcu Yusuf Yazıcı, performansıyla göz doldurdu. Teknik direktör Aleksey Berezutski, hücum opsiyonlarını Yusuf Yazıcı'nın üzerine kurarken takımdaki duran top organizasyonlarında da topun başına 25 yaşındaki futbolcu geçiyor.

Ligin 2'nci yarısına İspanya'da hazırlanan ve devre arası transferinde milli futbolcusu Yusuf Yazıcı'yı satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Lille'den kiralayan CSKA Moskova'da 2 hazırlık maçına çıkan Yazıcı, iki asistlik performans göstererek form tutmaya başladı. Özellikle teknik direktör Berezutski saha içinde oyun liderliğini de Yazıcı veriyor.


- İstanbul
CSKA Moskova'da Yusuf Yazıcı asistlerine başladı

CSKA Moskova'da Yusuf Yazıcı asistlerine başladı

CSKA Moskova'da Yusuf Yazıcı asistlerine başladı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor

Yusuf Yazıcı, Moskova, Milli, Rus, Spor, Haber

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