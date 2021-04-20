CSKA, başka kulüplere uygulamadığı koronavirüs testini F.Bahçe'den istedi, ülkeye giriş için zorluk çıkarttı

FTHY Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe Beko'ya Rusya'da başka takımlara uygulanmayan yeni tip koronavirüs testinin yapılmasından dolayı tepki gösterdi. Daha önce hiçbir kulübe yapılmayan bu uygulamanın Fenerbahçe'ye karşı yapılmaya çalışması, gerginlik yükseltecek bir hamle olarak görülüyor.

Fenerbahçe Kulübü, THY Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe Beko'ya Rusya'da başka takımlara uygulanmayan yeni tip koronavirüs testinin yapılmasından dolayı tepki gösterdi.

"DAHA ÖNCE HİÇBİR KULÜBE YAPILMADI!"

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, bu karşılaşma için seyahat planının, bugün saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Moskova'ya uçacak şekilde düzenlendiği belirtilerek, "Rusya'nın yetkili mercileri tarafından uçuş izni tarafımıza 17.50 itibarıyla 19.00 olarak bildirilmiştir. Öğlen idmanını tamamlayan takımımız, hava alanına planlanan hareket saati 15.15 olmasına rağmen, saatlerce Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda uçuş izninin verilmesini beklemiştir. Aynı zamanda, takımımız Avrupa Ligi protokolleri gereğince tüm koronavirüs testlerini ülkemizde tamamlamış ve gerekli belgeleri sağlamış olmasına rağmen, Rusya'ya inişimizin hemen ardından ilave bir test zorunluluğu olduğu CSKA yetkililerince tarafımıza iletilmiştir. Kulübümüzün yaptığı araştırmalar sonucunda bu uygulamanın daha önce hiçbir Avrupa Ligi takımına yapılmadığı öğrenilmiştir." denildi.

"HENTBOL TAKIMIMIZ ALINMIŞTI"

CSKA Moskova yetkilileri tarafından, bu testin reddedilmesi durumunda sarı-lacivertli ekibin olası beşinci karşılaşmanın oynanması halinde Rusya'ya giriş yapamayacağı iletildiği vurgulanarak, "TC Moskova Büyükelçiliğimiz nezdinde alınan bilgiye göre daha önce hiçbir takıma bu uygulama yapılmamış ve dün hentbol milli takımımız ikinci test alınmadan Rusya'ya giriş yapmıştır. Kulübümüz, her iki konu hakkında da Avrupa Ligi yetkililerini bilgilendirmiştir." ifadelerine yer verildi.