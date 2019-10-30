Crystal Palace Arsenal'e Konuk Oldu

?İngiltere Premier Lig'in 10. hafta randevusunda Crystal Place, deplasmanda Arsenal ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibin gollerini 7. dakikada Sokratis Papastatopoulos ile 9. dakikada David Luiz kaydetti. Konuk takımın golleri ise 32. dakikada penaltıdan Luka Milivojesic ile 52. dakikada Jordan Ayew'den geldi.

30.10.2019 18:07

?İngiltere Premier Lig'in 10. hafta randevusunda Crystal Place, deplasmanda Arsenal ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibin gollerini 7. dakikada Sokratis Papastatopoulos ile 9. dakikada David Luiz kaydetti. Konuk takımın golleri ise 32. dakikada penaltıdan Luka Milivojesic ile 52. dakikada Jordan Ayew'den geldi.

Kaynak: Dugout

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