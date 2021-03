CRV Coin nedir? Güncel Curve (CRV) Coin yorum ve grafiği

Curve DAO Token bugünkü fiyatı ₺20,08 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺2.002.200.885 TRY. Curve DAO Token son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #95, piyasa değeri ₺5.032.578.687 TRY. Dolaşımdaki arz 250.585.416 CRV coin ve maksimum seviyede. 3.303.030.299 CRV coin.

CRV COİN NEDİR?

CRV, likidite yönetiminde otomatik piyasa yapıcı (AMM) araçları kullanan, stablecoin tokenleri için geliştirilmiş merkeziyetsiz borsadır.

Ocak 2020'de kullanıma açılan Curve, bugün itibarıyla merkeziyetsiz finans (DeFi) fenomeni ile eş anlamlı sayılıyor. Borsa, 2020'nin ikinci yarısında önemli bir büyüme yakaladı.

Ağustos ayında Curve, merkeziyetsiz otonom organizasyonunu (DAO) ve yerel tokeni CRV coin'i kullanıma açtı. DAO, kullanıcıların oluşturdukları likidite için kullanılan birden fazla akıllı sözleşmeleri bağlamak üzere Ethereum tabanlı Aragon isimli aracı kullanıyor. Ancak yönetişim gibi konular Aragon platformundan farklı işliyor.

Curve Kurucusu Kim?

Curve'nin kurucusu ve CEO'su, kripto para sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde deneyim edinmiş Rus bilim adamı Michael Egorov'dur.

2015 yılında Egorov, gizlilik temelli altyapı ve protokoller inşa eden kripto para şirketi olan NuCypher'in kurucu ortağı ve CTO'su oldu.

Egorov aynı zamanda merkeziyetsiz banka ve kredi ağı LoanCoin'in de kurucusu konumunda.

Curve projesinde görev alan ekip, CRV tahsis yapısının bir parçası durumunda ve başlatma planının bir parçası olarak iki yıllık hakediş programı çerçevesinde token edinecekler.

Ağustos 2020'de Egorov, yearn.finance protokolünün oylama gücüne yanıt olarak büyük miktarda CRV tokenini kilitleyerek "aşırı tepki verdiğini" ve bu süreçte kendisinin yönetimin yüzde 71'ini elde ettiğini söyledi.

Curve Neden Farklı?

Curve, özellikle stablecoin işlemleri için AMM platformu sunmasının ardından dikkat çekici seviyede ilgi gördü.

DAO ve CRV tokenlerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte karlılık arttı. Likidite taahhüdü sunmaları karşılığında, sahip oldukları süreye göre kullanıcılara yönetişim için CRV verildi.

DeFi ticaret işlemlerindeki artış, Curve protokolünün uzun ömürlü olmasını sağladı. AMM üzerinden büyük miktarda likidite ve buna bağlı olarak da kullanıcı karları devredildi.

Bu nedenle Curve; yield farming ve likidite madenciliği gibi DeFi faaliyetlerine dahil olan herkese, yapıları gereği fiyat oynaklığı içermeyen stablecoin tutarak risksiz gelir sağlama olanağını üst seviyeye çıkarmak isteyenlere hitap ediyor.

Platform, likidite sağlayıcılarına ödenen sembolik komisyon ücretleri üzerinden para kazanıyor.

Piyasada Kaç Curve (CRV) Coin Var?



Curve (CRV), Curve DAO ile birlikte Ağustos 2020'de piyasaya sürüldü. CRV, yönetişim aracı ve işlem ücreti ödeme yöntemi olarak işlev görmesinin yanında ağa teşvik sağlaması için de oluşturuldu. Likidite sağlayıcıları için de uzun vadeli kazanç sunuyor.

Toplam CRV arzı, çoğunluğu (yüzde 62) likidite sağlayıcılarına dağıtılacak biçimde 3,03 milyar adet olarak belirlendi. Kalan kısım; yüzde 30 hissedarlara, yüzde 3 çalışanlara ve yüzde 5 topluluk rezervine ayrıldı. Hissedar ve çalışanların ödenekleri, iki yıllık hakediş programının sonunda teslim edileceği belirlendi.

Önceden çıkarılmış CRV token bulunmuyor. Tokenler kademeli olarak açılması ve faaliyete geçtikten bir yıl sonra yaklaşık 750 milyon adedin dolaşımda olması hedefleniyor.

Curve Ağı Güvenli mi?

Curve, akıllı sözleşmelerle fon yatırma ve AMM platformları üzerinden işlem yapma gibi standart riskleri, yani geçici kayıplar içerir.

Curve yalnızca stablecoin desteklediğinden, piyasalardaki çok hızlı fiyat hareketlerinden kaynaklanan riskleri azaltır. Öte yandan çapraz fiyatlar piyasaya yansıyacak biçimde yeniden denge oluşursa kullanıcılar yine de para kaybedebilir.

Curve, düzenleyici kontrolünden geçti. Ancak bu durum, herhangi bir kripto para birimi sahip olmanın içerdiği risklere karşı bir koruma sağlamıyor.

Curve (CRV) Nereden Alınır?

CRV, serbestçe ticareti yapılabilen bir tokendir. Önde gelen kripto para borsalarındaki kripto para, stablecoin ve itibari para çiftleriyle işlemi yapılabilir.

Bahsi geçen borsalar arasında Eylül 2020 itibarıyla ticaret hacminde aslan payına sahip olan Binance, OKEx ve Huobi Global yer alıyor.