Crotone - AS Roma İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
06.01.2021 10:42 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:18
Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Crotone - AS Roma maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Serie A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Crotone - AS Roma maçıdır. Peki Crotone - AS Roma maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
CROTONE - AS ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Crotone - AS Roma maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 17:00 'da başlayacaktır.
CROTONE - AS ROMA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Crotone - AS Roma maçını Bein Sports Max 2 , Digiturk 82, Kablo TV 237 kanalından izleyebilirsiniz.
CROTONE - AS ROMA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Ezio Scida Stadyumu, Crotone'da oynanacak.