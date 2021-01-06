Crotone - AS Roma İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Crotone - AS Roma İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

06.01.2021 10:42 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:18
Crotone - AS Roma İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Crotone - AS Roma maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Serie A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Crotone - AS Roma maçıdır. Peki Crotone - AS Roma maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

CROTONE - AS ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Crotone - AS Roma maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 17:00 'da başlayacaktır.

CROTONE - AS ROMA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Crotone - AS Roma maçını Bein Sports Max 2 , Digiturk 82, Kablo TV 237 kanalından izleyebilirsiniz.

CROTONE - AS ROMA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ezio Scida Stadyumu, Crotone'da oynanacak.

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