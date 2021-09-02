Cristiano Ronaldo rakibine Osmanlı tokadı attı, hakem oralı bile olmadı
2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu 4. maçında İrlanda'ya konuk olan Portekiz, rakibini 2-1 mağlup etti, goller Cristiano Ronaldo'dan geldi. Ancak Ronaldo'nun gollerinden çok attığı tokat konuşuldu. Maçın 15. dakikasında Portekiz'in kullanacağı penaltıda Ronaldo'nun atışı yapmasına engel olan O'Shea, tokat tepkisiyle karşılaştı. Maçın hakemi Matej Jug ise karta gerek duymadı.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda mücadele eden Portekiz, grubundaki dördüncü karşılaşmada İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk etti. Maçın ilk yarısında 15. dakikada kazanılan penaltıda Portekiz adına topun başına Ronaldo geçti. Yıldız oyuncunun penaltı atışını kullanmadan önce rakibine tokat attı.
KIŞKIRTICI HAREKET
İrlandalı Dara O'Shea, Ronaldo penaltıyı kullanmadan önce rakibini kışkırtan bazı hareketlerde bulundu. O'Shea'nin topu beyaz noktanın üzerinden uzaklaştırmasıyla birlikte çok sinirlenen Cristiano Ronaldo, rakibine tokat attı.
HAKEM İLGİLENMEDİ
İrlandalı oyuncular hakeme yoğun itirazda bulundu ama Matej Jung adeta oralı bile olmadı. Cristiano Ronaldo, kaçırdığı penaltıdan sonra 2 gol atarak takımına galibiyet getirdi.