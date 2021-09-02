Cristiano Ronaldo rakibine Osmanlı tokadı attı, hakem oralı bile olmadı
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Cristiano Ronaldo rakibine Osmanlı tokadı attı, hakem oralı bile olmadı

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2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu 4. maçında İrlanda'ya konuk olan Portekiz, rakibini 2-1 mağlup etti, goller Cristiano Ronaldo'dan geldi. Ancak Ronaldo'nun gollerinden çok attığı tokat konuşuldu. Maçın 15. dakikasında Portekiz'in kullanacağı penaltıda Ronaldo'nun atışı yapmasına engel olan O'Shea, tokat tepkisiyle karşılaştı. Maçın hakemi Matej Jug ise karta gerek duymadı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda mücadele eden Portekiz, grubundaki dördüncü karşılaşmada İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk etti. Maçın ilk yarısında 15. dakikada kazanılan penaltıda Portekiz adına topun başına Ronaldo geçti. Yıldız oyuncunun penaltı atışını kullanmadan önce rakibine tokat attı.

Cristiano Ronaldo rakibine tokat attı, hakem oralı bile olmadı

KIŞKIRTICI HAREKET

İrlandalı Dara O'Shea, Ronaldo penaltıyı kullanmadan önce rakibini kışkırtan bazı hareketlerde bulundu. O'Shea'nin topu beyaz noktanın üzerinden uzaklaştırmasıyla birlikte çok sinirlenen Cristiano Ronaldo, rakibine tokat attı.

HAKEM İLGİLENMEDİ

İrlandalı oyuncular hakeme yoğun itirazda bulundu ama Matej Jung adeta oralı bile olmadı. Cristiano Ronaldo, kaçırdığı penaltıdan sonra 2 gol atarak takımına galibiyet getirdi.

Cristiano Ronaldo rakibine Osmanlı tokadı attı, hakem oralı bile olmadı
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Haber Yorumları (3)
HALİT DANACI: haberin başlığı hiç hoş değil eğer ceza verilecekse 2 oyuncuyada verlimeli hakem ikisine de vermeyerek yanlış bir karar olmasada macı oluruna bırakmış bence doğru bir karar
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SELİM TAŞOĞLU: sizin topunuza küfür eder gibi böyle dokunsa siz ne yapardınız. Ronaldo az bile yapmış. ama o tokadı ömür boyu taşıyacak ellerine sağlık Ronaldo. Adanalı Tilki Selim
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UĞUR DURAN: O'shea da kendini yere atsaymış kardeşim. bu işler böyle yürüyor, dokunmadan yatıyor millet yere.. az uyanık olsa kırmızıyı bile alırdı...
Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
500
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Cristiano Ronaldo rakibine Osmanlı tokadı attı, hakem oralı bile olmadı - Haberler Spor
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