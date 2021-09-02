Cristiano Ronaldo rakibine Osmanlı tokadı attı, hakem oralı bile olmadı

2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu 4. maçında İrlanda'ya konuk olan Portekiz, rakibini 2-1 mağlup etti, goller Cristiano Ronaldo'dan geldi. Ancak Ronaldo'nun gollerinden çok attığı tokat konuşuldu. Maçın 15. dakikasında Portekiz'in kullanacağı penaltıda Ronaldo'nun atışı yapmasına engel olan O'Shea, tokat tepkisiyle karşılaştı. Maçın hakemi Matej Jug ise karta gerek duymadı.