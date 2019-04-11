Cristiano Ronaldo'nun Yeni Arabasının Fiyatı Dudak Uçuklattı!
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, sınırlı sayıda üretilen Rolls Royce'un 4x4 modelindeki ilk ve tek aracını 276 bin sterline satın aldı.
Futbol sahalarındaki başarısının yanı sıra otomobillere olan tutkusuyla da bilinen Cristiano Ronaldo, araba koleksiyonuna yeni bir parça daha ekledi. Juventus'un Portekizli süperstarı, Rolls Royce'un piyasaya yeni sürdüğü Cullinan model arabanın sınırlı sayıdaki sahiplerinden biri oldu.
BİR RONALDO'DA VAR BİR DE SAKHO'DA
276 bin sterlin değerinde olan Rolls Royce'un 4x4 modelindeki ilk ve tek aracını satın alan başka bir futbolcu ise Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giyen Mamadou Sakho. Fransız stoper, 29'uncu yaş günü için kendisine bu arabayı aldığını belirtmişti.
(Fanatik)
YORUMLAR (14)
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BİZ se onbeşş gündür oy sayıyoruz kazananakadarmı bitti bitii yyyyCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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VAYY Kİİ NE VAAYYCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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vay anasını bizim torosumuz bile olmadı millet nelere biniyor neyse ben bu hayattan vaz geçtim inşalalh obür dünyadaCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Ronaldo gizli Muslumandir asil adi ramazandir bu arabayi sirat koprusu icin almistirCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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2 milyon eder burdaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır