Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum futbolu bıraksaydı, duvar ustası olacaktı - Haberler Spor
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Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum futbolu bıraksaydı, duvar ustası olacaktı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, Sporting kulübünün podcast yayınında Portekizli yıldızı anlattı. Çok parasız günler geçirdiklerini söyleyen Aveiro, "Cristiano futbolu bırakma noktasına çok geldi. Eğer futbolu bıraksaydı muhtemelen bir duvar ustası olurdu" dedi.

Manchester United'la fırtınalar estiren Cristiano Ronaldo'yu annesi Dolares Aveiro anlattı. Portekizli yıldızın kendisine hep, "Sana bir ev ve araba alacağım" dediğini söylerken sözünü tuttuğunu belirtti.

"TORUNUM ÇOK ŞANSLI"

Sporx'in haberine göre, Dolores Sporting kulübünün podcast yayınına katılan ve Youtube kanalına verdiği röportajda, oğlu Cristiano Ronaldo'ya "Cristiano'ya 'Ölmeden önce Sporting Lizbon'da oynadığını görmek istiyorum oğlum' dedim. 'Sen olmasan bile torunum Cristianinho belki Sporting'de oynayabilir' dedim. Bunu çok istiyorum" diye konuştu. Torunu Cristianinho'nun Ronaldo'nun o yaşta olduğundan daha yetenekli olduğunu belirterek, "Onun yaşındayken Cristiano'nun hocası yoktu, şimdi ise torunumun hocası Cristiano. Bu yüzden torunum çok şanslı" diye konuştu.

"ÇOK PARASIZ GÜNLER YAŞADIK"

Dolores Aveiro, oğlunun yetişme çağında çok büyük sorunlar çektiklerini, Cristiano'nun futbolcu olmasaydı muhtemelen bir duvar ustası olacağını belirterek, "Çok parasız günler yaşadık. Cristiano futbolu bırakma noktasına çok geldi. Bana hep 'Sana bir ev ve araba alacağım' diyordu ve dediğini yaptı. Eğer futbolu bıraksaydı muhtemelen bir duvar ustası olurdu. Orada da dünyanın en iyi duvar ustası olamazdı, sonuçta herkesin doğru bir işi vardır. Ben gençliğimde çok çalışmak zorunda kaldım, sepet yapıp satardım, günde 130 sepet yaptığım günler oldu. Şimdi hayatımın en güzel neşesi torunlarım, ben de onlarla 10 yaşında oluyorum" diye konuştu.

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum futbolu bıraksaydı, duvar ustası olacaktı
Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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Haber: Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum futbolu bıraksaydı, duvar ustası olacaktı - Haberler Spor
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