Cristiano Ronaldo, milli takım formasıyla 100 gol barajını geçen tarihteki 2. futbolcu oldu
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Cristiano Ronaldo, milli takım formasıyla 100 gol barajını geçen tarihteki 2. futbolcu oldu

UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftası 9 maçla sona erdi. Portekiz'in İsveç'i 2-0 yendiği maçta golleri atan Cristiano Ronaldo bir kez daha tarihe geçti. Gol sayısını 101'e yükselten yıldız futbolcu, İranlı Ali Daei'nin ardından milli takım için 100 gol barajını geçen 2. oyuncu oldu.

09.09.2020 09:25 | Son Güncelleme: 09.09.2020 09:39

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 2. maçında İsveç ile Portekiz karşı karşıya geldi. Stockholm Friends Arena'daki mücadeleyi konuk ekip Portekiz, 2-0'lık skorla kazandı.

İsveç, 44. dakikada Svensson'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Portekiz, 45+1. dakikada Cristiano Ronaldo'nun frikik golüyle devreye önde girdi.

Cristiano Ronaldo, 72. dakikada ceza sahası dışından 90'a doğru nefis bir plaseyle maçın skorunu belirledi.

100 GOL SINIRINI GEÇEN TARİHTEKİ İKİNCİ FUTBOLCU

Cristiano Ronaldo, Portekiz adına 100 ve 101. gollerini atarak milli takımı için 100 gol barajını geçen İranlı Ali Daei'nin ardından ikinci futbolcu oldu.

Portekiz, bu sonuçla birlikte grupta 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. İsveç ise puanla tanışamadı.

Portekiz, gruptaki bir sonraki maçında Fransa'ya konuk olacak. İsveç ise deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Cristiano Ronaldo, milli takım formasıyla 100 gol barajını geçen tarihteki 2. futbolcu oldu
Haber Yorumları (2)
AFYONLU: ALİ DAEİ YİDE GEÇEREK O REKORUDA TARİHİDE GÖMECEK RONALDO ADAM KİNG!
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007: The KİNG. . !
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