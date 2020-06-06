HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu

Juventuslu süperstar Cristiano Ronaldo'nun kariyeri boyunca elde ettiği kazancı 1 milyar doları aştı. İtalyan ekibinde yıllık 30 milyon euro kazanan Portekizli yıldız, 1 milyar dolarlık kazancı geçen tarihteki ilk futbolcu oldu.

Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
06.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:51

Juventus'un Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo, sosyal medyanın en çok kazanan ismi olmasının ardından bir alanda daha zirveye yerleşti.

Ronaldo, koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon maaşında düşüş yaşamasına karşın kariyeri boyunca sağladığı gelirde 1 milyar doları aştı ve bu rakama ulaşan tarihteki ilk futbolcu oldu.

1 MİLYAR SINIRINI AŞAN 3. SPORCU

35 yaşındaki Portekizli yıldız ayrıca, tarihte 1 milyar dolar sınırını aşan tarihteki 3. sporcu olmayı başardı.

Kariyeri boyunca kulüpleriyle yaptığı sözleşmelerde 650 milyon dolar kazanırken, 22 sponsorluk anlaşmasından da 350 milyon dolar kazanmayı başardı. Ronaldo'nun, Juventus ile 2022 yılında bitecek sözleşmesiyle birlikte kulüplerden elde ettiği kazancı 765 milyon dolara çıkarmış olacak.

SOSYAL MEDYA KAZANCINDA DA ZİRVEDE

Ronaldo'nun dışında 1 milyar dolar sınırını aşan diğer sporcular golfçü Tiger Woods ve boksör Floyd Mayweather oldu.

Portekizli yıldız ayrıca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlardan elde ettiği yıllık 52 milyon dolarlık gelirle de bu alanda dünyanın en çok kazanan ismi konumunda.

İlgili Haberler

Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu
Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu
Cristiano Ronaldo, kızları için Aladdin oldu
Cristiano Ronaldo, kızları için Aladdin oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor Spor
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti Spor
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı Spor
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı Spor
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit Spor
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit
Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yola devam etme kararı aldı
Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yola devam etme kararı aldı
Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış
Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış
Benfica otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi, Weigl ve Zivkovic hastaneye kaldırıldı
Benfica otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi, Weigl ve Zivkovic hastaneye kaldırıldı
TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir
TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü
Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü
Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır
Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır
Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak
Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak
Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor
Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor
Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu
Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu
10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
2 yıl önce rekor kar eden Tottenham, koronavirüs salgını nedeniyle 175 milyon sterlin kredi çekecek
2 yıl önce rekor kar eden Tottenham, koronavirüs salgını nedeniyle 175 milyon sterlin kredi çekecek
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğim
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde...
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir
Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı
Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
Kevin Durant, futbol kulübü Philadelphia Union'a ortak oldu
Kevin Durant, futbol kulübü Philadelphia Union'a ortak oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Rüştü Zorlu Murat Kurum Donald Trump
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı İrem Derici Defne Samyeli
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Bülent Uygun Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Kadın Haziran Operasyon
Şu an buradasınız: Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 09:51:44. #1.15#
title