Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu Juventuslu süperstar Cristiano Ronaldo'nun kariyeri boyunca elde ettiği kazancı 1 milyar doları aştı. İtalyan ekibinde yıllık 30 milyon euro kazanan Portekizli yıldız, 1 milyar dolarlık kazancı geçen tarihteki ilk futbolcu oldu.

Juventus'un Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo, sosyal medyanın en çok kazanan ismi olmasının ardından bir alanda daha zirveye yerleşti.

Ronaldo, koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon maaşında düşüş yaşamasına karşın kariyeri boyunca sağladığı gelirde 1 milyar doları aştı ve bu rakama ulaşan tarihteki ilk futbolcu oldu.

1 MİLYAR SINIRINI AŞAN 3. SPORCU

35 yaşındaki Portekizli yıldız ayrıca, tarihte 1 milyar dolar sınırını aşan tarihteki 3. sporcu olmayı başardı.

Kariyeri boyunca kulüpleriyle yaptığı sözleşmelerde 650 milyon dolar kazanırken, 22 sponsorluk anlaşmasından da 350 milyon dolar kazanmayı başardı. Ronaldo'nun, Juventus ile 2022 yılında bitecek sözleşmesiyle birlikte kulüplerden elde ettiği kazancı 765 milyon dolara çıkarmış olacak.

SOSYAL MEDYA KAZANCINDA DA ZİRVEDE

Ronaldo'nun dışında 1 milyar dolar sınırını aşan diğer sporcular golfçü Tiger Woods ve boksör Floyd Mayweather oldu.

Portekizli yıldız ayrıca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlardan elde ettiği yıllık 52 milyon dolarlık gelirle de bu alanda dünyanın en çok kazanan ismi konumunda.