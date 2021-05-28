Cristiano Ronaldo, Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı
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Cristiano Ronaldo, Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Haberler.com - Haberler | Spor

İtalyan gazetesi Messaggero, Cristiano Ronaldo'nun arkadaşlarıyla vedalaştığı ve takımdan ayrılmak için maddi zararı göze aldığını yazdı. Real Madrid'in Ronaldo'ya geri dönüş kapısını kapatmasının ardından Portekizli starın futbol kariyerini noktalamak için Sporting Lizbon'a geçeceği iddia edildi. Manchester United'ın da 36 yaşındaki yıldıza bir ilgilisi var.

Juventus cephesi Cristiano Ronaldo'nun takımda kalacağını savunsa da Portekizli yıldız için ayrılık kapısı henüz kapanmadı. İtalyan gazetesi Messaggero'nun haberine göre; Cristiano Ronaldo arkadaşlarıyla vedalaştı ve ayrılmak için her şeyi göze aldı.

Cristiano Ronaldo, Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı

BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR

Real Madrid'in Ronaldo'ya geri dönüş kapılarını kapatmasının ardından diğer eski takımları Manchester United ve Sporting yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için sırada bekliyor. Sporting ihtimali ise daha kuvvetli gözüküyor. Ayrıca Ronaldo, 2022'nin sonunda futbolu bırakmayı düşünüyor. Star futbolcunun annesi, oğlunun Sporting'e dönüp kariyerini orada noktalamasını hayal ettiğini açıklamıştı.

Cristiano Ronaldo, Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı
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