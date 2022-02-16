Cristiano Ronaldo hakkında tutuklama kararı çıktığı iddiası gündeme bomba gibi düştü

2009 yılında Kathryn Mayorga adlı kadına tecavüz ettiği iddiaları ile gündeme gelen Cristiano Ronaldo hayranlarını büyük bir şoka uğratmıştı. Ajansspor'un The Sun'dan aktardığı habere göre; star futbolcunun tecavüz suçlaması yüzünden tutuklanacağını, fakat üst düzey bir yetkilinin buna engel olduğu belirtildi.

KARAR İMZALANMIŞTI

Cristiano Ronaldo, 12 Haziran 2009 tarihinde Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiği iddiaları ile gündeme gelmişti. Aktarılan bilgilere göre iddiaların ortaya atıldığı dönemde polis elinde yeterli kanıt olduğunu düşünerek Ronaldo'yu tecavüz suçlaması ile tutuklayacaktı. Hatta ünlü futbolcunun tutuklanması için bir tutuklama kararı imzalanmıştı. Fakat üst düzey bir yetkili olaya müdahale ederek yeterli kanıt olmadığı gerekçesi ile Ronaldo'nun tutuklanmasını engellemişti.

TUTUKLAMA EMRİ İPTAL

Bu üst düzey yetkili kişi Clark County Bölge Savcısı Steve Wolfson idi. Wolfson, ellerinde Ronaldo'yu tutuklamak için yeterli kanıt olduğunu düşünen polisleri durdurmuş ve ünlü futbolcuyu tutuklamak için yeterli kanıtın olmadığını söyleyerek tutuklama emrini iptal etmişti.

RIZASI VAR

Tecavüz iddiaları ile gündeme gelen Cristiano Ronaldo Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiğine dair çıkan iddiaları kesin bir dil ile yalanlamıştı. 12 Haziran 2009'da Palms Hotel and Casino'da Kathryn Mayorga ile görüntülenen ünlü futbolcu Mayorga ile birlikte olduğunu kabul etmiş fakat yaşanan bu birlikteliğin iki tarafın da rızası ile gerçekleştiğini söylemişti.

SUS PAYI VERDİ

Tecavüz iddiaların ardından Cristiano Ronaldo'nun avukatı ünlü yıldızın Kathryn Mayorga ile anlaşarak Mayorga'ya sus payı olarak 276 bin Strelin ödediğini kabul etmişti.

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