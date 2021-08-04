Cristiano Ronaldo, Atalanta'ya transfer olan Merih Demiral'ın evine giderek milli futbolcumuza veda etti

Juventus, Merih Demiral'ı 1 yıllığına Atalanta'ya kiraladı. Torino ekibinden takım arkadaşı Cristiano Ronaldo, evine giderek milli futbolcumuza veda etti. İkilinin birlikte çektirdiği fotoğrafa sosyal medyada beğeni yağdı.

Juventus yeni sezonda kadroda düşünmediği milli futbolcu Merih Demiral'ı 1 yıllığına Atalanta'ya kiraladı. Torino ekibinden takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ise milli futbolcumuza veda için evine ziyarette bulundu.

İKİLİNİN FOTOĞRAFI BEĞENİ TOPLADI

Juventus'ta forma giydikleri dönemde kurdukları yakın arkadaşlıkla bilinen Cristiano Ronaldo ile Merih Demiral vedalaştı. Dünyaca ünlü Portekizli yıldız, yeni sezonda Atalanta forması giyecek milli futbolcumuza veda etmek için evine ziyarette bulundu. İkilinin çektirdiği fotoğraf ise sosyal medyada beğeni topladı.