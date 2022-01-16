Criptowaps Zonguldak Kömürspor: 0-0

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Safa Yılmaz (xx), Mücahit Değirmenci (xx), Sabri Üstünel (xx)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk maçında Criptowaps Zonguldak Kömürspor'u konuk eden Akhisarspor, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. İki takım da girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve hanelerine 1'er puan yazdırdı. Bu sonuçla 22 puana yükseldi ve haftayı 12'nci basamakta tamamladı. Zonguldak Kömürspor da Akhisarspor gibi puanını 22 yaparak 14'üncü sırada yer aldı.

Ataklardan sonuç gelmeyince mücadele başladığı gibi tamamlandı.