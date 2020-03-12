CR Flamengo, Barcelona SC'yi Üç Golle Geçiyor Flamengo, Copa Libertadores 2020 sezonunda kendi evi Maracanã'da Barcelona SC'ı üç golle geçiyor. Gustavo Henrique, Bruno Henrique ve Gabriel Barbosa'nın golleriyle Flamengo kendi evinde rahat bir galibiyet alıyor.

Flamengo, Copa Libertadores 2020 sezonunda kendi evi Maracanã'da Barcelona SC'ı üç golle geçiyor. Gustavo Henrique, Bruno Henrique ve Gabriel Barbosa'nın golleriyle Flamengo kendi evinde rahat bir galibiyet alıyor. Kaynak: Dugout