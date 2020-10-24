Çorum'da bir binanın bodrum katında 17 dinamit lokumu bulundu
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Çorum'da bir binanın bodrum katında 17 dinamit lokumu bulundu

24.10.2020 16:21 | Son Güncelleme: 24.10.2020 16:25
Çorum'da bir binanın bodrum katında 17 dinamit lokumu bulundu

ÇORUM'da yıkım kararı alınması üzerine tahliye edilen binanın bodrum katında, 17 parça dinamit lokumu bulundu.

ÇORUM'da yıkım kararı alınması üzerine tahliye edilen binanın bodrum katında, 17 parça dinamit lokumu bulundu. Patlayıcılar, incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 13'üncü Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın, yerine yenisi yapılması planlanarak, yıkılmasına karar verildi. Bu amaçla tahliye edilen binanın bodrum katında uzun süredir açılmamış su deposu olduğu fark edildi. Binada yaşayanlar depoyu açınca çok sayıda poşet ile karşılaştı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, poşetlerde dinamit lokumu olduğunu tespit etti. Bina çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 17 parça dinamit lokumunu incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. 


Çorum'da bir binanın bodrum katında 17 dinamit lokumu bulundu
Çorum'da bir binanın bodrum katında 17 dinamit lokumu bulundu
Çorum'da bir binanın bodrum katında 17 dinamit lokumu bulundu
Çorum'da bir binanın bodrum katında 17 dinamit lokumu bulundu
Çorum'da bir binanın bodrum katında 17 dinamit lokumu bulundu
Çorum'da bir binanın bodrum katında 17 dinamit lokumu bulundu
Çorum'da bir binanın bodrum katında 17 dinamit lokumu bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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