Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım Koronavirüs için pozitif test sonucu alan ilk NBA oyuncusu olan Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert, geçtiğimiz gün Twitter hesabından hayranlarına teşekkür etti ve başlangıçta hastalığı daha ciddiye almadığı için pişmanlık duyduğunu söyledi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ilk NBA oyuncusu olan Rudy Gobert, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Virüs ile dalga geçen ve basın toplantısında "Çok abartıyorsunuz" dedikten sonra tüm mikrofonları elleyen Gobert, ardından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Sonrasında Gobert'in takım arkadaşı Donovan Mitchell'da da koronavirüs çıkmıştı.

"KEŞKE DAHA FAZLA CİDDİYE ALSAYDIM"

Gobert, pişman olduğunu belirtirken "Tüm pozitif enerjisiyle birlikte destek olan herkese teşekkür ederek başlayacağım. Gerçekten çok şey ifade ediyor. Kendime gelince, Utah ve Oklahoma City sağlık çalışanları ve çevremdeki diğer harika insanlar sayesinde her gün biraz daha iyi hissediyorum. Bildiğiniz gibi, sadece ellerinizi sık sık sabun ve suyla yıkamayı hatırladığınızdan emin olmak istiyorum. Yüzünüze, burnunuza, gözlerinize dokunmaktan kaçının ve insanlarla gereksiz temas kurmamaya çalışın. Her şey kendinizi ve çevrenizdeki insanları korumakla ilgili. Keşke bu şeyi daha ciddiye alsaydım" sözlerini kullandı.