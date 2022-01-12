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Çorlu'da kar yağışı etkili oluyor

Çorlu'da kar yağışı etkili oluyor
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

İlçede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hafif şekilde devam ediyor.

Bazı bölgelerde ekipler buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Sıcaklığın sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü ilçede, kar yağışının akşam saatlerine kadar hafif şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.

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