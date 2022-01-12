Çorlu'da kar yağışı etkili oluyor
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Çorlu ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
İlçede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hafif şekilde devam ediyor.
Bazı bölgelerde ekipler buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Sıcaklığın sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü ilçede, kar yağışının akşam saatlerine kadar hafif şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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