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Corinthians Florida Kupası'na Hazırlanıyor

Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians, Florida Kupası'nda Atlético Nacional, New York City FC ve Palmeiras ile karşılaşacak. Corinthians, hazırlıklarına University of Central Florida kampüsünde devam ediyor.

16.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:19

Serie A ekiplerinden Corinthians, Kupası'nda Atlético Nacional, New York City FC ve Palmeiras ile karşılaşacak. Corinthians, hazırlıklarına University of Central Florida kampüsünde devam ediyor.

Kaynak: Dugout

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