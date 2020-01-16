Corinthians Florida Kupası'na Hazırlanıyor
Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians, Florida Kupası'nda Atlético Nacional, New York City FC ve Palmeiras ile karşılaşacak. Corinthians, hazırlıklarına University of Central Florida kampüsünde devam ediyor.
16.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:19
Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians, Florida Kupası'nda Atlético Nacional, New York City FC ve Palmeiras ile karşılaşacak. Corinthians, hazırlıklarına University of Central Florida kampüsünde devam ediyor.
Kaynak: Dugout
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