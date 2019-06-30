Cori “Coco” Gauff: Wimbledon’da oynamaya hak kazanan en genç tenisçi

Geçtiğimiz mart ayında 15 yaşına giren Cori Gauff, Wimbledon eleme turları final karşılaşmasında Belçikalı rakibi Greet Minnen’i 6-1, 6-1 ile iki set sonucunda devirerek ana tabloda mücadele etme hakkı kazandı. Bunu başaran en genç sporcu olarak Wimbledon tarih kitaplarına adını yazdıran siyahi raket, otoritelerce yeni “Serena Williams” olarak değerlendiriliyor. Kendisinden daha genç 11 tenisçi daha önceki yıllarda Wimbledon’da boy göstermişti ancak aralarından yalnızca Gauff eleme turlarını geçerek adını ana tabloya yazdırabildi. İngiliz raket Laura Robson, 2009 yılında yine 15 yaşındayken Wimbledon’da ana tabloya kalabilmişti ancak Robson bunu başarırken Cauff’dan 150 gün büyüktü.



Gauff finale gelene kadar, eleme turlarındaki bir numaralı seribaşı Aliona Bolsova’yı 6-3, 6-4 ve Valentyna Ivakhnenko’yı da 6-2, 6-3’le ikişer sette geçti. Amerikalı raket, ana tablodaki ilk karşılaşmasında ise idolü olan Williams kardeşlerden Venus Williams ile karşılaşacak. Kazandığı toplam yedi Grand Slam zaferinin dördünü Gauff henüz doğmadan elde eden Venus, bu süre zarfında iki Wimbledon şampiyonluğunu elde etmişti bile. Turnuvanın en genç ve en yaşlı kadın tenisçilerini karşı karşıya getirecek olan bu eşleşme, birçokları tarafından sonucu en çok merak edilen ilk tur karşılaşması olacak. Amerika tenisi açısından halef-selef karşılaşması niteliği de taşıyan mücadele, tenis severler tarafından yoğun ilgiyle takip edilecek.











Roehampton’daki final karşılaşması sonrası kırdığı rekorla ilgili sorulan soruları yanıtlayan Gauff duygularını şu sözlerle dile getirdi:





"Biri bana söyleyene kadar rekor kırdığımı bilmiyordum. Başarabildiklerim için gerçekten çok mutlu hissediyorum. Bu noktada aileme özel bir teşekkür etmeliyim. Bana hiçbir zaman limit koymadılar. Bu önemli çünkü bazı aileler çocuklarına bunu yapıyor.”





Açıklamalarına bu hafta oynadığı karşılaşmalarla ilgili düşüncelerini aktararak devam eden Gauff, eleme turlarına ilişkin düşüncelerini şöyle ifade etti:





"Favori olmadığımı biliyordum ve sadece keyif almaya çalıştım. Beklentilerimi düşük tutarak buraya gelmiştim. Ana tabloya kalabildiğim için hâlâ şoktayım. Kortta en iyi oyunculara karşı oynamak bambaşka bir duygu olacak.”







Jenerasyonunun en iyisi





2017 yılında, o dönem 13 yaşında olan Gauff, Amerika Açık gençler kategorisinde finale kadar yükselerek bunu başaran en genç sporcu unvanını ele geçirmişti. Final karşılaşması sonrası görüşleri sorulan Gauff’un verdiği yanıt, kariyer hedefleri hakkında bize ipuçları veriyor:





“Rekorlar, galibiyetler elbette güzel ancak bunları yeterli görmem mümkün değil. Gelebileceğim en üst seviyeye gelmek ve tüm zamanların en iyi oyuncusu olmak istiyorum.”





Dünyaya adını böyle duyuran Gauff’un başarı eğrisi, bundan sonra hep yukarıya doğru gitti. 2018 Roland Garros’da genç kadınlar kategorisinde şampiyon olma şerefine nail olan Gauff, başarılarla dolu kısa kariyerine bir apolet daha eklemişti.



2019 yılına geldiğimizde ise Wimbledon eleme turlarında gelen final galibiyeti ve kırdığı rekor Gauff’un artık çok daha büyük kitleler tarafından tanınmasına olanak sağladı. Genç raket ayrıca, bu sene aldığı skorlar neticesinde büyük bir sıçrama yaparak dünya sıralamasında 874. sıradan 301. sıraya kadar yükseldi.





İdolü Williams kardeşler





Kendisiyle yapılan bir mülakatta idollerinin kim olduğu sorusuna hiç düşünmeden Williams kardeşler ve Sloane Stephens cevabını veren Gauff, idollerinden olan Williams kardeşler ile sekiz yaşında tanışma şansı elde ettiğini de ekliyor.





“Ne yapıyorsan onu yapmaya devam et ve asla vazgeçme!”





Kendisine bu öğüdü veren Venus Williams ile Wimbledon ilk turunda karşılacak olan Gauff için bu eşleşme hayallerin gerçek olması anlamı taşıyor. “Ne yapıyorsa onu yapmaya devam eden” Amerikalı raket, yaptıklarını şimdi Wimbledon’da yapmaya devam edecek.



Mantık, henüz 15 yaşında olan Gauff’un bir Grand Slam turnuvasında fazla ilerleyemeyeceğini söylüyor. Ancak daha bir ay öncesinde Amerikalı 18 yaşındaki tenisçi Amanda Anisimova’nın Rolland Garros’daki sürpriz yarı final yürüyüşü, Gauff’un belki de ihtiyacı olan ilham verici bir hikâye. Bakalım “Coco” Gauff kısa kariyerine sığdırdığı başarılarına bir yenisini Wimbledon ana tabloda ekleyebilecek mi?





Hazırlayan: Kemal AKDOĞAN