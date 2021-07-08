Copa Amerika 2021 kim kazanır, kim şampiyon olur? Arjantin mi Brezilya mı? Kupayı hangi takım alır? Olasılıklar ve analizler!

Copa Amerika 2021 finale kalan takımlar belli oldu. Finalde Arjantin ve Brezilya karşı karşıya gelecek. Peki hangi takım daha avantajlı? Kim finale çıkar? Copa Amerika kim kazanacak? Şampiyon kim olur? Arjantin mi Brezilya mı? Kupa Amerika 2020 kupayı kim alacak? Tüm istatistik ve olasılıklar haberimizde...