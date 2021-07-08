Copa Amerika 2021 kim kazanır, kim şampiyon olur? Arjantin mi Brezilya mı? Kupayı hangi takım alır? Olasılıklar ve analizler!
Copa Amerika 2021 finale kalan takımlar belli oldu. Finalde Arjantin ve Brezilya karşı karşıya gelecek. Peki hangi takım daha avantajlı? Kim finale çıkar? Copa Amerika kim kazanacak? Şampiyon kim olur? Arjantin mi Brezilya mı? Kupa Amerika 2020 kupayı kim alacak? Tüm istatistik ve olasılıklar haberimizde...
Kopa Amerika kim kazanır? Copa America 2021 şampiyon kim olur? Copa Amerika hangi takım daha avantajlı? Arjantin kupayı alır mı? Brezilya kupayı alır mı? Copa America 2021 kim kazanacak, hangi takım?
COPA AMERİCA 2021 FİNAL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Final maçı 11 Temmuz Pazar günü gece saat 03:00 'da başlayacaktır. Maç Haber Global kanalında canlı olarak yayınlanacak.
COPA AMERİKA 2021 FİNALE KİM ÇIKTI?
Finale Arjantin ve Brezilya çıktı.
COPA AMERİCA 2021 ŞAMPİYON KİM OLUR?
Final maçı Arjantin-Brezilya arasında olacak. Arjantin toplamda 14 kez Copa America'yı kazansa da Messi'nin Arjantin'le hiç kupası yok. Haliyle futbol severler Arjantin'in kupayı almasını istiyor. Brezilya'nın ise toplamda 9 Copa Amerika şampiyonluğu bulunuyor. Peki hangi takım kupayı almaya daha yakın, hangisi daha avantajlı şimdi matematiksel olarak inceleyelim:
- Brezilya toplamda 12 gol atmış ve 2 gol yemiştir. Ayrıca Arjantin ise toplamda 11 gol atıp 3 gol yemiştir. Bu durumda Brezilya'nın maç başına gol sayısı 2 ediyor, maç başına gol yeme sayısı da 0.33 ediyor. Arjantin'in maç başına gol ortalaması 1.8 ederken maç başına gol yeme ortalaması da 0.5 ediyor. Haliyle bu konumda Brezilya daha avantajlı duruyor. Bu yüzden Brezilya 1-0 önde diyebiliriz.
- Maç Rio de Janeiro'da, Maracanã Stadyumu'nda oynanacak. Haliyle burası Brezilya'nın ev sahipliğini yaptığı yerdir. Bu bakımdan ev sahipliği avantajı Brezilya'da olacak. Durum 2-0 oldu.
- Kadroya baktığımızda bireysel bakımdan Arjantin'in oyuncuları daha iyi gibi durmaktadır. Arjantin'de Di Maria, Messi, Agüero gibi oyuncular yer alırken Brezilya'da Neymar öne çıkan oyuncular arasında bulunuyor. Haliyle bu durumda Arjantin'i daha avantajlı sayabiliriz. Şimdi skor 2-1 oldu.
- Arjantin bu kupayı 14 kez almıştır. Brezilya ise 9 kez. Haliyle daha fazla kupayı alan ve tecrübeli olan takım Arjantin'dir. Buradan 2-2 yapabiliriz.
- Messi faktörünü de katarsak Arjantin analizde skoru 3-2 'ye getiriyor.
KUPAYI KİM ALIR?
Bu istatistiklere göre Arjantin'in kupayı alma ihtimali daha yüksektir. Peki sizin görüşünüz nei kim şampiyon olur? Yorum bölümünden yazabilirsiniz...