Copa America 2021 maçları hangi kanalda yayınlanıyor? Kupa Amerika maçları TV'de hangi kanalda, saat kaçta?

Euro 2020 heyecanı devam ederken bir taraftan 2021 Copa America maçları da devam ediyor. Ülkemizde Copa America maçlarını izlemek isteyen seyirciler maçların hangi kanalda, saat kaçta yayınlandıklarını merak ediyor. 2020 Kupa Amerika maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda veriliyor? Detaylar haberimizde...

Copa America maçları ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Grup maçları devam ediyor mu? Arjantin gruptan çıkar mı, Brezilya gruptan çıkar mı? Arjantin ve Brezilya maçları hangi kanalda yayınlanıyor? Türkiye'den Copa America izlenir mi? 2020 Copa America nerede, ne zaman?

COPA AMERİCA NEDİR?

Copa América CONMEBOL'un düzenlediği Güney Amerika Futbol Şampiyonası'na verilen addır. Normalde 2 senede bir düzenlenir ama gelişen olaylara göre tarihi değişir.

CONMEBOL üyesi olan Arjantin, Brezilya, Bolivya, Kolombiya, Paraguay,Peru, Şili, Uruguay, Venezuela ve Ekvador'un katıldığı turnuvaya, üye olmayan iki takım daha davet edilir. Böylece turnuva 12 takımla oynanır.

COPA AMERİKA 2021 MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Copa America maçları ülkemizde Haber Global ekranlarında canlı olarak veriliyor . Saat farkından dolayı maçlar genellikle gece saatlerinde oynanmaktadır.

Maç özetlerini Haber Global'ın Youtube sayfasından izleyebilirsiniz.

MAÇLAR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Maçlar genellikle gece saatlerinde yayınlanıyor. Genellikle günde 2 maç yapılıyor ve ilk maç gece 00:00 'da başlarken diğer maç ise gece saat 03:00 'da başlamaktadır.