Ajax, İtalya temsilcisi Como ile karşı karşıya gelecek. Bu heyecan verici mücadelenin ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı sporseverler tarafından merak konusu. Como Ajax maçı hangi kanada nerden CANLI izlenir?

COMO - AJAX HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımlar, hazırlık karşılaşmalarıyla form tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax, İtalya temsilcisi Como ile karşı karşıya gelecek. Bu heyecan verici mücadelenin ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı sporseverler tarafından merak konusu.

MAÇ DETAYLARI VE YAYIN BİLGİSİ

Como ile Ajax arasında oynanacak olan hazırlık mücadelesi, İtalya'nın Como kentindeki Stadio Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda gerçekleşecek. Ajax, kadrosundaki yıldız oyuncularla sahadan galip ayrılmayı hedeflerken, karşılaşmanın yayın bilgileri de belli oldu.

COMO - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hazırlık maçı niteliğindeki Como - Ajax karşılaşması, 27 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.